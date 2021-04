I colori delle Regioni dopo Pasqua | la Campania verso la zona arancione Veneto e Provincia di Trento guardano al 13 aprile

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sull’evoluzione della pandemia di Coronavirus, in arrivo venerdì 2, quasi certamente non cambierà più di tanto la mappa dell’Italia a, suddivisa per fasce di rischio. Il decreto legge approvato ieri dal governo Draghi ha sospeso lagialla fino alla fine del mese, salvo deroghe per casi particolari. E quindi, com’è stato per gran parte del mese marzo, lesi divideranno tra arancioni e rosse. A parte la, l’unica che spera di poter passare dal rosso all’il lockdown di. Inpossibile allentamentorestrizioni dal 7L’eventuale cambio di colore potrebbe essere ...