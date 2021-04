Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Lubiana, Jesenice e Asiago volano in semifinale, Lustenau non ha pietà di Val Pusteria in gara-1 (Di giovedì 1 aprile 2021) Il giovedì della Alps Hockey League 2020-2021 regala verdetti importanti. Nelle gare-3 dei quarti di finale dei Playoff, infatti, l’Olimpija Ljubljana, Asiago e Jesenice, staccano il biglietto per le semifinali, approfittando del primo match point a disposizione e chiudendo le rispettive serie sul 3-0 contro, rispettivamente, Vipiteno, Cortina e Gherdeina che, quindi, vedono terminate le rispettive stagioni. Inizia nel peggiore dei modi, invece, il quarto di finale di Val Pusteria. Gli altoatesini, senza il 40% del roster e privi di 6 attaccanti delle prime tre linee, soccombono nettamente in gara-1 contro Lustenau e sabato in gara-2, quindi, dovranno evitare l’eliminazione, dato che la loro serie sarà solamente al ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Il giovedì della2020-regala verdetti importanti. Nelle gare-3 dei quarti di finale dei Playoff, infatti, l’Olimpija Ljubljana,, staccano il biglietto per le semifinali, approfittando del primo match point a disposizione e chiudendo le rispettive serie sul 3-0 contro, rispettivamente, Vipiteno, Cortina e Gherdeina che, quindi, vedono terminate le rispettive stagioni. Inizia nel peggiore dei modi, invece, il quarto di finale di Val. Gli altoatesini, senza il 40% del roster e privi di 6 attaccanti delle prime tre linee, soccombono nettamente in-1 controe sabato in-2, quindi, dovranno evitare l’eliminazione, dato che la loro serie sarà solamente al ...

