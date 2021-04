“Ho avuto paura per la bambina”. Gravidanza complicata per la conduttrice presto mamma per la prima volta (Di giovedì 1 aprile 2021) Una Gravidanza con non poche preoccupazioni, quella della conduttrice. Stiamo parlando della ex fidanzata storica di Pippo Inzaghi, ad oggi compagna dell’ex calciatore Gabriele Schembari. Un’enorme paura per lei, che sta quasi per diventare mamma all’età di 41 anni. Proprio da pochissimo ha rivelato di aver contratto il Covid. Il parto è previsto in primavera, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Noi la famosa conduttrice la ricordiamo per aver avviato la sua carriera nello spettacolo come Letterina di Passaparola. E adesso altri non è che una (futura) mamma preoccupata. (Continua dopo le foto) Da pochissimo Alessia Ventura a rivelato di aver contratto il Covid durante i primi mesi della sua Gravidanza, una notizia che destabilizzerebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Unacon non poche preoccupazioni, quella della. Stiamo parlando della ex fidanzata storica di Pippo Inzaghi, ad oggi compagna dell’ex calciatore Gabriele Schembari. Un’enormeper lei, che sta quasi per diventareall’età di 41 anni. Proprio da pochissimo ha rivelato di aver contratto il Covid. Il parto è previsto invera, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Noi la famosala ricordiamo per aver avviato la sua carriera nello spettacolo come Letterina di Passaparola. E adesso altri non è che una (futura)preoccupata. (Continua dopo le foto) Da pochissimo Alessia Ventura a rivelato di aver contratto il Covid durante i primi mesi della sua, una notizia che destabilizzerebbe ...

