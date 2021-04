Highlights Panathinaikos-Olimpia Milano 86-83, Eurolega 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli Highlights di Panathinaikos-Olimpia Milano 86-83 (OT), match valevole per il 33° turno della regular season di Eurolega 2020/2021. Ad Atene l’Armani Exchange, già qualificata per i playoff, dilapida 17 punti di vantaggio e viene sconfitta in rimonta all’overtime. Un risultato che complica e non poco il cammino degli uomini di Messina verso una delle prime quattro posizioni. CRONACA E TABELLINO Eurolega 2020/2021: RISULTATI E CLASSIFICA LE PAROLE DI MESSINA DOPO IL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Glidi86-83 (OT), match valevole per il 33° turno della regular season di. Ad Atene l’Armani Exchange, già qualificata per i playoff, dilapida 17 punti di vantaggio e viene sconfitta in rimonta all’overtime. Un risultato che complica e non poco il cammino degli uomini di Messina verso una delle prime quattro posizioni. CRONACA E TABELLINO: RISULTATI E CLASSIFICA LE PAROLE DI MESSINA DOPO IL MATCH SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : VIDEO La tripla di Datome muore sul ferro: Milano perde 86-83 al supplementare - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Tutto facile per l'Efes, il Panathinaikos va k.o. 85-65 - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Tutto facile per l'Efes, il Panathinaikos va k.o. 85-65 - RassegnaZampa : #Basket #Euroleague Tutto facile per l'Efes, il Panathinaikos va k.o. 85-65 -