Highlights e gol Spagna-Kosovo 3-1 | qualificazioni Mondiali 2022 VIDEO

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per leaiin Qatar. Comoda vittoria per gli uomini di Luis Enrique, che ottengono il secondo successo del girone grazie alle reti di Dani Olmo, Ferran Torres e Gerard Moreno. In alto e di seguito le immagini salienti del match. GOL 1-0 (34? Dani Olmo) GOL 2-0 (36? Ferran Torres) GOL 2-1 (70? Halimi) GOL 3-1 (75? Gerard Moreno) SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Stefano #Sensi porta in vantaggio l'#Italia due minuti dopo il suo ingresso in campo!! ??? La diretta streaming, tutti i, glie le interviste di #LituaniaItalia ?https://t.co/g4Adb62wM6 pic.twitter.com/wBpLton3EX - RaiSport (@RaiSport) March 31, 2021...sul 3 - 0 grazie a una doppietta di Caputo e a undi Djuricic. La Roma accorciò poi le distanze con Dzeko e Veretout, ma fu Boga a fissare il risultato sul 4 - 2 finale . Ecco glidell'...La Nazionale Italiana di calcio maschile centra la terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali di Qatar 2022 e vola in testa al gruppo C con 9 punti, a +3 sulla Svizzera ma ...Video Lituania Italia (risultato finale 0-2): gli azzurri peccano di brillantezza ma strappano comunque i tre punti grazie a Sensi e Immobile.