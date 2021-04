Haaland, Raiola e il padre del norvegese ora sono a Madrid: le ultime (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la tappa a Barcellona per incontrare il presidente Laporta, Raiola e il padre di Haaland si sono diretti a Madrid Dopo Barcellona, Madrid. Prosegue il viaggio per l’Europa di Mino Raiola e il padre di Erling Haaland. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’agente e il padre del norvegese si sono recati nella capitale spagnola per parlare con il Real e ascoltare l’offerta delle merengues per l’attaccante. Ricordiamo che nel primo pomeriggio i due erano stati avvisati a Barcellona, dove hanno incontrato il presidente blaugrana Laporta. Il piano di Raiola è chiaro: parlare con i cinque top team europei interessati ad Haaland e poi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la tappa a Barcellona per incontrare il presidente Laporta,e ildisidiretti aDopo Barcellona,. Prosegue il viaggio per l’Europa di Minoe ildi Erling. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’agente e ildelsirecati nella capitale spagnola per parlare con il Real e ascoltare l’offerta delle merengues per l’attaccante. Ricordiamo che nel primo pomeriggio i due erano stati avvisati a Barcellona, dove hanno incontrato il presidente blaugrana Laporta. Il piano diè chiaro: parlare con i cinque top team europei interessati ade poi ...

