Haaland ha incontrato la sua prossima squadra

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il futuro di Erlingè più incerto che mai. L’attaccante del Borussia Dortmund si guarda intorno in attesa di offerte concrete. Il futuro di Erlingnon è stato ancora deciso. Almeno sulla carta è così. Perché intanto l’agente dell’attaccante del Borussia Dortmund è al lavoro per trovare la soluzione migliore per il futuro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... "Mbappe' ha dimostrato gia' tantissimo, masembra un aereo - dice Morata - . Sono diversi, ... Inoltre e' anche un bravo ragazzo, tutte le volte che l'hoe ho avuto modo di parlare ...Per, il neo presidente - sostiene 'AS' - sfrutterebbe il suo ottimo rapporto con Mino ...sembrava già essersi accordato con il Real Madrid e invece nei giorni scorsi l'entourage ha...Un incontro che non fa che moltiplicare le chance del Barcellona di aggiudicarsi il talento del Borussia Dortmund. autore di 21 gol in 21 partite in Bundesliga in questa stagione. Haaland, infatti, ...Marzo Reus ha dichiarato di temere uno dei suoi compagni di squadra. Ecco di chi ha parlato nella sua intervista rilasciata a Dazn ...