Gruppo di cittadini britannici che vivono in Spagna sono stati rispediti dall'aeroporto di Alicante nel Regno Unito: 'Effetto della Brexit' (Di giovedì 1 aprile 2021) A un Gruppo di cittadini britannici che vivono in Spagna è stato negato il rientro nel paese e sono stati costretti a tornare nel Regno Unito con un volo dopo una disputa sui documenti post - Brexit ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) A undicheinè stato negato il rientro nel paese ecostretti a tornare nelcon un volo dopo una disputa sui documenti post -...

