Gruber pizzicata senza mascherina col marito, social scatenati: «Criticò Boschi per questo. Ipocrita!» (Di giovedì 1 aprile 2021) Quando fu il turno di Maria Elena Boschi non ci pensò due volte a bacchettarla in tv. Ora che è il suo, di turno, Lilli Gruber riceve lo stesso trattamento dai social, e non solo. Chi di Alfonso Signorini ha beccato la giornalista mentre, su una panchina in un parco, si scambiava effusioni con il marito Jacques Charmelot. Naturalmente, senza mascherina. Nulla di poi così eclatante, considerato il rapporto coniugale. Solo che Gruber appena qualche mese fa biasimò pubblicamente Meb per una situazione assai simile: l’esponente di Iv, infatti, si era fatta un selfie con il fidanzato, all’aria aperta, abbassando la mascherina. «Vige l’obbligo di indossarla, perché non lo avete fatto?», fu la domanda inquisitoria della giornalista alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Quando fu il turno di Maria Elenanon ci pensò due volte a bacchettarla in tv. Ora che è il suo, di turno, Lilliriceve lo stesso trattamento dai, e non solo. Chi di Alfonso Signorini ha beccato la giornalista mentre, su una panchina in un parco, si scambiava effusioni con ilJacques Charmelot. Naturalmente,. Nulla di poi così eclatante, considerato il rapporto coniugale. Solo cheappena qualche mese fa biasimò pubblicamente Meb per una situazione assai simile: l’esponente di Iv, infatti, si era fatta un selfie con il fidanzato, all’aria aperta, abbassando la. «Vige l’obbligo di indossarla, perché non lo avete fatto?», fu la domanda inquisitoria della giornalista alla ...

