Grey's Anatomy 17X10: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Grey's Anatomy 17X10 va in onda sulla ABC americana giovedì 1 aprile 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciassettesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler.

Grey's Anatomy 17X10: trama e spoiler

L'episodio Grey's Anatomy 17X10 si intitola Breathe ispirato all'omonimo brano Anna Nalick diventato celebre nella serie e in italiano significa "respira". L'emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull'episodio con alcune anticipazioni. La carenza di ...

