Grand Theft Auto VI: confermata la data d’uscita (Di giovedì 1 aprile 2021) Rockstar stupisce tutti confermando la data di uscita di Grand Theft Auto VI: il gioco ci aspetta tra un anno esatto, a Pasqua il trailer Contro ogni pronostico (ma ci speravamo), Rockstar si è buttata a pesce rivelando i primi dettagli di Grand Theft Auto VI, uno su tutti la data d’uscita. Il gioco arriverà il primo di aprile 2022, e tra tre giorni – la domenica di Pasqua – potremo vedere il trailer in azione. Nel frattempo, Abraham “Abe” Reil-Foulez di Rockstar ha rivelato alcuni dei dettagli che il video in questione includerà, come il protagonista e l’ambientazione. Stavolta potremo sfrecciare per le strade di Bee Geezee, controparte fittizia di New Orleans. Non sappiamo ancora chi sarà il doppiatore del protagonista, ma visto ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 aprile 2021) Rockstar stupisce tutti confermando ladi uscita diVI: il gioco ci aspetta tra un anno esatto, a Pasqua il trailer Contro ogni pronostico (ma ci speravamo), Rockstar si è buttata a pesce rivelando i primi dettagli diVI, uno su tutti la. Il gioco arriverà il primo di aprile 2022, e tra tre giorni – la domenica di Pasqua – potremo vedere il trailer in azione. Nel frattempo, Abraham “Abe” Reil-Foulez di Rockstar ha rivelato alcuni dei dettagli che il video in questione includerà, come il protagonista e l’ambientazione. Stavolta potremo sfrecciare per le strade di Bee Geezee, controparte fittizia di New Orleans. Non sappiamo ancora chi sarà il doppiatore del protagonista, ma visto ...

Advertising

tuttoteKit : Grand Theft Auto VI: confermata la data d’uscita #GrandTheftAuto #PS5 #XboxSeriesXAndSeriesS #tuttotek - rossi20_rossi : Grand Theft Auto V Armi pompate (Bronzo) Personalizza completamente un'arma. #PS4share - Leggenda88 : ?? on @YouTube: [GTA RP] IL CARTELLO MI AFFIDA IL CASINO' | Grand Theft Auto Roleplay | Vanquest FiveM #30 - fluca20 : ??LIVE?? GAMEPLAY GRAND THEFT AUTO V RP [NAJA RP] N.01 INIZIAMO L'AVVENTURA BY FLUCA20 - BlobVideoludico : Ecco i primi due Grand Theft Auto IV e Age of Empires 4: -