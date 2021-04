GP Australia | il nuovo Albert Park sarà velocissimo | 5 in meno la pole

Advertising

F1inGenerale_ : F1 | GP di Australia: nuovo layout di Melbourne più veloce di cinque secondi - Elisabe31172195 : RT @LILITH24595979: Il sorgere della Luna dal Faro di Byron Bay, Nuovo Galles del Sud, Australia. - NellettaAugustu : RT @LILITH24595979: Il sorgere della Luna dal Faro di Byron Bay, Nuovo Galles del Sud, Australia. - FilomenaeFrance : RT @LILITH24595979: Il sorgere della Luna dal Faro di Byron Bay, Nuovo Galles del Sud, Australia. - Lucyaglam : RT @LILITH24595979: Il sorgere della Luna dal Faro di Byron Bay, Nuovo Galles del Sud, Australia. -

Ultime Notizie dalla rete : Australia nuovo

Agenzia ANSA

Saranno una Melbourne e un Albert Park molto diversi, quelli che ospiteranno il GP d'il prossimo novembre. Modifiche importanti alla tracciatura stanno riscrivendo il circuito, con l'obiettivo di un "cittadino" - già atipico perché molto veloce - che diverrà ancor più rapido ...Dai produttori di Parasite , unromance mystery, in post - produzione, la storia del ... Radha Mitchell, Eric Bana, in fase di riprese in. Sulle orme di Greta Thunberg, una fiaba ...Il promoter del GP d'Australia sta lavorando per modificare 7 curve del tracciato, la cui media oraria aumenterà drasticamente. Gli interventi introducono un ampliamento della pista, curve modificate ...Avvertenza: non è un articolo per entomofobi. Se gli insetti sono il vostro terrore, non proseguite. Se invece volete scoprire una curiosità divertente sui Pokémon, andiamo a fare la conoscenza di tre ...