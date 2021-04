**Governo: Letta, 'Salvini spieghi inversione a U, come se io diventassi dell'Inter…'** (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Mentre gli italiani sono distratti a contare i morti, cosa c'è da fare di meglio che una bella infornata di posti f… - fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - Linkiesta : La Draghimania mette in pericolo il bipolarismo Lega-Pd (ed è un bene). Chi ipotizza alle prossime elezioni uno sc… - RaffyM48 : @SLiprino @TheHaller8 @Lucrezi97533276 @mariolavia Informati...fu tutto il PD che diede l'incarico a Renzi di far cadere il governo Letta... - annaros70527446 : @Tg1Rai noto che pur avendo cambiato il governo il pd/5stelle sono sempre padroni della rai e la propaganda pro l… -