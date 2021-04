Governo Draghi: Caterina Bini sottosegretaria alla Presidenza del consiglio (Di giovedì 1 aprile 2021) Caterina Bini, esponente del Pd toscano, 45 anni, pistoiese, è la nuova sottosegretaria alla Presidenza del consiglio. E' stata nominata nel Cdm di ieri, 31 marzo, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. Il consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha anche approvato la delega di funzioni conferita dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione alla sottosegretaria Marina Sereni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 aprile 2021), esponente del Pd toscano, 45 anni, pistoiese, è la nuovadel. E' stata nominata nel Cdm di ieri, 31 marzo, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. Ildei ministri, su proposta del Presidente Mario, ha anche approvato la delega di funzioni conferita dal Ministro degli affari esteri e della cooperazioneMarina Sereni L'articolo proviene da Firenze Post.

