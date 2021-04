Google | niente Pesce d’Aprile anche quest’anno | “Fermate gli scherzi”

(Di giovedì 1 aprile 2021)per. Dopo l’infausto 2020, dove in piena pandemia Covid19 la voglia di scherzare sembrava davvero sotto i tacchi,per il primo aprile 2021ha chiesto ai suoi dipendenti ulteriore sobrietà. In una mail inviata ai dirigenti, il VP of Global Marketing di, Marvin Chow ha chiesto di “fermare gli”. “Come ricorderete, lo scorso anno abbiamo preso la decisione di mettere in pausa la nostra tradizione di lunga data di celebrare il 1° aprile, nel rispetto di tutti coloro che stanno combattendo contro il Covid-19. – ha scritto Chow – Con una gran parte del mondo ancora alle prese con serie sfide, crediamo che dovremmo ancora fermare i pesci...

Advertising

Gilgamesh__Fate : E niente, sulla pagina della regione campania c'è Pasquale Snapshot (evidentemente mantenuto da RdC o comunque rien… - givagivaz : letteralmente bastava passare 5 minuti su Google a cercare questa cosa ma niente, aizzare le folle su notizie strum… - maxccastelli : @EnricoPoli60 @BarillariDav @byoblu Prima era così. Ora il canale è proprio stati rimossi / non è più trovabile. (G… - mircovic77 : @beppe71292663 @Adnkronos Israele, UK, USA faccia una ricerca lì, dove ci sono vaccini seri. Della Cina mi interess… - HDblog : Google non ha voglia di scherzare: niente pesci d'aprile anche quest'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Google niente

Il Fatto Quotidiano

... gli alberi degli spaghetti, quei mattacchioni impenitenti die Richard Branson. Nixon si ... Lo slogan della nuova campagna: 'Non ho fattodi sbagliato, e non lo farò più'. Nella seconda ...'Non ho fattodi sbagliato, e non lo farò più', aveva dichiarato nell'intervista. Gli ...Jokes Quelli dinon si sono mai lasciati sfuggire la possibilità di fare scherzi....Google ha deciso di glissare ancora una volta: così come già accaduto nel 2020, anche quest'anno non ci saranno pesci d'aprile. La decisione è stata presa nel rispetto di tutti coloro che stanno ...Niente Internet se sei ubriaco Un articolo pubblicato nel 1994 ... Lirpa Sloof (che letto al contrario fa April Fools), molti lettori si bevono la bufala. I pesci di Google Quelli di Google hanno ...