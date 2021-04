Gli ospedali della Puglia al limite per il Covid. L’ordine di Lopalco alle Asl: “Ricoverate nelle strutture private tutti i pazienti negativi” (Di giovedì 1 aprile 2021) alle 22.30 di mercoledì sera i direttori generali delle Asl sono ancora in videoconferenza con il presidente Michele Emiliano e con l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. Il problema è di quelli seri: i pronto soccorso non ce la fanno, stretti tra il flusso di pazienti Covid che ancora non accenna a diminuire e gli interventi di routine. Insomma, bisogna allentare la morsa. La soluzione è dirottare chi necessita di ricovero e non è positivo a Sars-Cov-2 nelle strutture private della regione. La situazione davanti ai pronto soccorso della Puglia, senza più distinzione tra una provincia e l’altra, è la stessa da settimane: nella migliore delle ipotesi l’attesa va dalla mezz’ora all’ora, nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)22.30 di mercoledì sera i direttori generali delle Asl sono ancora in videoconferenza con il presidente Michele Emiliano e con l’assessore alla Sanità Pierluigi. Il problema è di quelli seri: i pronto soccorso non ce la fanno, stretti tra il flusso diche ancora non accenna a diminuire e gli interventi di routine. Insomma, bisognantare la morsa. La soluzione è dirottare chi necessita di ricovero e non è positivo a Sars-Cov-2regione. La situazione davanti ai pronto soccorso, senza più distinzione tra una provincia e l’altra, è la stessa da settimane: nella migliore delle ipotesi l’attesa va dalla mezz’ora all’ora, nella ...

