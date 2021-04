Gli eterni giochi di spie per le strade della Città Eterna (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Meno male che in questo mondo fatto di Isis e kamikaze le spie non venivano più dal freddo, ma dal caldo. Oggi ristabiliamo il giusto equilibrio delle cose. Verrebbe quasi da celebrare: i punti di riferimento sono tornati chiari, il bianco è di nuovo bianco ed il nero è nuovamente nero. Meno male per davvero: si fa molta meno fatica di prima, ché non capivi più chi era l'amico e chi il nemico, con buona pace di Carl Schmitt. C'è questo, e poco altro, di rassicurante nel caso degli arresti a Roma per la presunta vendita a Mosca di segreti della Nato: abbiamo già visto tutto, anche in versione peggiorativa. E siccome l'uomo non è animale razionale, ecco che l'aver conosciuto il precedente ci fa sentire autorizzati a prendere la cosa sottogamba, con un'alzatina di spalle e un angolo della bocca tutto storto nella sufficienza. Li ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Meno male che in questo mondo fatto di Isis e kamikaze lenon venivano più dal freddo, ma dal caldo. Oggi ristabiliamo il giusto equilibrio delle cose. Verrebbe quasi da celebrare: i punti di riferimento sono tornati chiari, il bianco è di nuovo bianco ed il nero è nuovamente nero. Meno male per davvero: si fa molta meno fatica di prima, ché non capivi più chi era l'amico e chi il nemico, con buona pace di Carl Schmitt. C'è questo, e poco altro, di rassicurante nel caso degli arresti a Roma per la presunta vendita a Mosca di segretiNato: abbiamo già visto tutto, anche in versione peggiorativa. E siccome l'uomo non è animale razionale, ecco che l'aver conosciuto il precedente ci fa sentire autorizzati a prendere la cosa sottogamba, con un'alzatina di spalle e un angolobocca tutto storto nella sufficienza. Li ...

