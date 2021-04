Gli effetti diplomatici della nuova guerra delle spie tra Italia e Russia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tra Occidente eè (di nuovo)Fredda e uno degli indicatori migliori per misurare la temperaturarelazioni tra i blocchi è rappresentato dalla questione spionaggio. Il mese di marzo è stato particolarmente intenso e ricco di eventi da questo punto di vista, alla luce di un’operazione che ha smantellato una rete spionistica InsideOver.

Advertising

ladyonorato : Uno spettacolo INDECENTE la censura becera che ieri @BrunoVespa ha praticato sulle più che ragionevoli affermazioni… - SalvatoreMerlo : Se una regione, tipo la Toscana, non vaccina quelli che rischiano di morire di covid. E quelli poi in effetti muoio… - borghi_claudio : @cuspidorn @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Eh complimenti. Ci siamo accorti che c'è un problem… - Robdelirob : RT @ladyonorato: Uno spettacolo INDECENTE la censura becera che ieri @BrunoVespa ha praticato sulle più che ragionevoli affermazioni del Do… - Ste_belli91 : RT @GiorgioBergesio: Il turismo è uno dei comparti più colpiti dagli effetti collaterali del #Covid. Bisogna permettere gli spostamenti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti

QuiFinanza

...trimestreUsa hanno trainato la ripresa dell'export I dati certificanoallarmi eappelli del settore negli ultimi mesi: l'oreficeria è uno dei comparti maggiormente colpiti dagli...... strumento messo a disposizione dal welfare italiano per conteneredella crisi drammatica in atto nel Paese senza comportare oneri per l'azienda'. 'Abbiamo chiesto subito - proseguono ...Sieri che aumentano la crescita naturale, mascara che sono guaine modellanti. Oggi l'effetto cosmetico si abbina sempre all'effetto nutriente e curativo."Si parla tanto di riaprire le scuole dopo Pasqua: dalla prossima settimana dovrebbero rientrare nelle zone rosse gli studenti fino alla prima media e nelle zone arancioni anche quelli della seconda..