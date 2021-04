Gli accessori per dare nuova vita all’auto usata da vendere o da comprare (Di giovedì 1 aprile 2021) Quando si compra un’auto usata si può aver voglia di personalizzarla un po’ o di cambiare qualche accessorio che il vecchio proprietario non aveva ancora sostituito. Piccole cose come nuovi tappetini, coprisedili, un tappeto per il baule e altro. Elementi che possono fare la differenza e migliorare l’aspetto interno dell’autovettura, eliminando tutti gli accessori oramai usurati dal tempo e dall’utilizzo. Lo stesso ragionamento vale anche per chi vuole vendere l’auto usata: acquistare alcuni accessori sostitutivi di quelli originali per combattere i segni del tempo può fare tantissima differenza nel modo in cui la vettura viene percepita dal potenziale acquirente. Visto il periodo che stiamo vivendo, tra le limitazioni alla mobilità per arginare la diffusione pandemica e tra inviti ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Quando si compra un’autosi può aver voglia di personalizzarla un po’ o di cambiare qualcheo che il vecchio proprietario non aveva ancora sostituito. Piccole cose come nuovi tappetini, coprisedili, un tappeto per il baule e altro. Elementi che possono fare la differenza e migliorare l’aspetto interno dell’autovettura, eliminando tutti glioramai usurati dal tempo e dall’utilizzo. Lo stesso ragionamento vale anche per chi vuolel’auto: acquistare alcunisostitutivi di quelli originali per combattere i segni del tempo può fare tantissima differenza nel modo in cui la vettura viene percepita dal potenziale acquirente. Visto il periodo che stiamo vivendo, tra le limitazioni alla mobilità per arginare la diffusione pandemica e tra inviti ...

