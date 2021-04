“Glazie | plego” | “facciamo plesto” su testo scolastico Scoppia la polemica | basta pregiudizi

Advertising

Corriere : La bimba cinese che dice «glazie, plego» e «non si offende»: nuovo caso sui libri di te... - repubblica : 'Glazie, plego, facciamo plesto': nel libro per le elementari i bambini cinesi parlano così. Polemica su Twitter - HuffPostItalia : Sul libro di scuola la bimba cinese dice 'glazie, plego': polemica per lo stereotipo - LucaXu15 : RT @LalaHu9: “Non si offende quando la prendiamo in giro” che ne sa @GiuntiEditore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati? A par… - CPcurta : RT @LalaHu9: “Non si offende quando la prendiamo in giro” che ne sa @GiuntiEditore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati? A par… -

In particolare le due frasi sono: dice '' e anche 'facciamo plesto' non si offende mai quando la prendiamo in giro Bambina cinese dice '' e '': stereotipi e bullismo Le accuse ...' Nell'elenco esemplificativo delle cose che piacciono a Duccio, uno studente di una scuola primaria, della compagna di classe cinese compare anche il modo in cui pronuncia grazie (...“Dice “glazie, prego” e anche “facciamo plesto”, e non si offende mai quando la prendiamo in giro”. Così recita un passaggio presente nel libro Leggermente plus, sussidiario dei linguaggi, dedicato ai ...La vita di chi proviene da un altro Paese può essere complicata, specialmente per i bambini. Difficoltà linguistiche e ostacoli da superare per farsi accettare sono all'ordine ...