Giulia Stanganini | inchiodata da un lapsus per l’omicidio della madre

"Non potete accusarmi di omicidio, si vede che mia madre è stata impiccata". Queste le parole di Giulia Stanganini, accusata dell'omicidio di suo figlio e (ora) anche di quello di sua madre. La donna, 37 anni, aveva ucciso il figlioletto nel novembre del 2019 perchè piangeva troppo, e questo la infastidiva. I vicini la sentivano spesso "inveire e bestemmiare" contro il piccolo, era in cura da uno psicologo. Pochi giorni prima dell'assassinio, i vicini l'avevano sentita gridare furiosamente contro il piccolo, poi il triste epilogo. Le indagini, gli interrogatori, la mamma che le dice: "Assassina". I litigi sempre più frequenti, fino al giorno in cui anche la madre muore in circostazne misteriose. Per il tribunale del Riesame quella frase è indicativa e sintomatica:

