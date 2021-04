Giulia Salemi compie 28 anni | Pierpaolo Pretelli | “Grazie per avermi fatto innamorare”

(Di giovedì 1 aprile 2021)28le dedica delle dolci parole e un video sui social per augurarle buon compleanno.28oggi, giovedì 1° aprile e per augurarle buon compleanno,le dedica un dolcissimo video accompagnato da parole importanti. L’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Momento importante pere Pierpaolo Pretelli , sempre più uniti nel loro amore. Critiche ed haters non sono riusciti ad infrangere un sogno nato nella spiatissima Casa del GF Vip e portato avanti brillantemente ...Leggi ancheassente in studio all'Isola dei Famosi, ecco perché A proposito di una loro possibile partecipazione a Temptation Island , Andrea e Rosalinda ci hanno tenuto a smentire la ...L'influencer campana supporta la tesi secondo la quale Giulia Salemi avrebbe copiato un modello di bikini della sua collezione su Instagram ...Giulia Salemi, classe 1993, oggi spegne 28 candeline... e non è da sola! A festeggiare con lei questo lieto evento è il suo dolce fidanzato, Pierpaolo Pretelli, il quale ha dedicato alla modella ...