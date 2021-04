Giulia De Lellis senza filtri al Maurizio Costanzo Show: “Ecco qual è il segreto del mio successo” (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia De Lellis è tornata ospite al Maurizio Costanzo Show nell’ultima puntata andata in onda. Un appuntamento dedicato quasi interamente al mondo degli influencer, nel quale erano presenti anche Beatrice Valli e Tommaso Zorzi. E nel corso della sua chiacchierata nel salotto del marito di Maria De Filippi, la giovane romana si è lasciata andare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 aprile 2021)Deè tornata ospite alnell’ultima puntata andata in onda. Un appuntamento dedicato quasi interamente al mondo degli influencer, nele erano presenti anche Beatrice Valli e Tommaso Zorzi. E nel corso della sua chiacchierata nel salotto del marito di Maria De Filippi, la giovane romana si è lasciata andare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Costanzo : Questa sera sul palco del #MaurizioCostanzoShow ci sarà la bellissima influencer Giulia De Lellis ?? Vi aspettiamo i… - Costanzo : Esiste l’invidia tra influencer? Ecco cosa ne pensano Giulia De Lellis e @tommaso_zorzi… #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : “Genitori vs Influencer” il primo film di Giulia De Lellis, in uscita Domenica 4 aprile! #MaurizioCostanzoShow - ThomPollo93 : RT @alicemattioli_: Penso poche cose su chi segue personaggi come Er faina, Giulia de lellis et similia. Poche ma bruttissime - cori_simona : RT @Costanzo: “Genitori vs Influencer” il primo film di Giulia De Lellis, in uscita Domenica 4 aprile! #MaurizioCostanzoShow -