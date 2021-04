Giugliano, il Covid non ferma le tradizioni: assembramenti per la zuppa di cozze (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTutti in fila per comprare le cozze. Insomma, a Giugliano non c’è Covid che tenga. Nel più popoloso tra i comuni del Napoletano, ‘zona rossa’ ampiamente violata per acquistare il mollusco necessario alla tradizionale zuppa del giovedì Santo. Le immagini delle code, come prevedibile, stanno facendo il giro del web (foto tratta da facebook). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTutti in fila per comprare le. Insomma, anon c’èche tenga. Nel più popoloso tra i comuni del Napoletano, ‘zona rossa’ ampiamente violata per acquistare il mollusco necessario alla tradizionaledel giovedì Santo. Le immagini delle code, come prevedibile, stanno facendo il giro del web (foto tratta da facebook). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

