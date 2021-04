Giro delle Fiandre 2021, startlist e favoriti: Van Aert sfida Van der Poel (Di giovedì 1 aprile 2021) Mathieu Van der Poel contro Wout Van Aert, atto terzo. Dopo la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo i due mostri sacri delle corse di un giorno tornano a sfidarsi alGiro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione 2021 di ciclismo in programma domenica 4 aprile. Tutto il gotha delle due ruote sarà presente alla classica del pavé, vinta nel 2020 proprio dall’olandese sul rivale belga. Vediamo insieme i big che possono giocarsi la vittoria. LA startlist COMPLETA ORARI E TV PERCORSO E ALTIMETRIA DEL Fiandre 2021 I favoriti – Di Van der Poel e Van Aert abbiamo già detto. Il terzo incomodo, si fa per dire, è l’iridato Julian ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Mathieu Van dercontro Wout Van, atto terzo. Dopo la Tirreno-Adriatico e la Milano-Sanremo i due mostri sacricorse di un giorno tornano arsi al, seconda Monumento della stagionedi ciclismo in programma domenica 4 aprile. Tutto il gothadue ruote sarà presente alla classica del pavé, vinta nel 2020 proprio dall’olandese sul rivale belga. Vediamo insieme i big che possono giocarsi la vittoria. LACOMPLETA ORARI E TV PERCORSO E ALTIMETRIA DEL– Di Van dere Vanabbiamo già detto. Il terzo incomodo, si fa per dire, è l’iridato Julian ...

Advertising

sharon0055784 : RT @lesssgooo24: Mamma mia ho fatto un giro nell’ # di amici ma mi sono solo incazzata perché ho letto solo stronzate. Ritorno nella world… - lesssgooo24 : Mamma mia ho fatto un giro nell’ # di amici ma mi sono solo incazzata perché ho letto solo stronzate. Ritorno nella… - canyalldont : Ho finito l'espisodio 13 di #AssassinationClassroom e vedere Nagisa combattere contro Takaoma sensei mi ha fatto to… - giampijumpi : @dado1907 @Spaitz Poi domenica sarai in Belgio per il Giro delle Fiandre? - Linvitata : Dai cazzo, almeno la metà delle persone che incontro non copre naso e bocca con la mascherina.. c'è gente in giro a… -