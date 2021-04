Giro delle Fiandre 2021: Alberto Bettiol sogna di ritrovare le sensazioni del 2019 (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Giro delle Fiandre 2019 è stata la vittoria che ha letteralmente cambiato la vita e la carriera di Alberto Bettiol. Là, in quel Belgio che lui ama così tanto, e che riabbraccerà domenica, il giorno di Pasqua, per buttarsi nella mischia e tentare, nonostante tutte le difficoltà che sta attraversando, una storica doppietta; o perlomeno poter essere della partita. Il toscano dell’EF Education Nippo è uno dei nove italiani ad aver vinto la Regina delle classiche. Prima di lui sono riusciti altri suoi conterranei che hanno fatto la storia del mondo delle due ruote, come ad esempio Fiorenzo Magni, che vinse tre edizioni consecutive del Giro delle Fiandre nel 1949, 1950 e 1951, Michele Bartoli, che vinse ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilè stata la vittoria che ha letteralmente cambiato la vita e la carriera di. Là, in quel Belgio che lui ama così tanto, e che riabbraccerà domenica, il giorno di Pasqua, per buttarsi nella mischia e tentare, nonostante tutte le difficoltà che sta attraversando, una storica doppietta; o perlomeno poter essere della partita. Il toscano dell’EF Education Nippo è uno dei nove italiani ad aver vinto la Reginaclassiche. Prima di lui sono riusciti altri suoi conterranei che hanno fatto la storia del mondodue ruote, come ad esempio Fiorenzo Magni, che vinse tre edizioni consecutive delnel 1949, 1950 e 1951, Michele Bartoli, che vinse ...

