Giovedì Santo di cosa si tratta e perché si celebra oggi

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilha una ricorrenza mobile in quanto è collegato alla Domenica di Pasqua, essendo ilprecedente a quest’ultima; inoltre la Pasqua non cade nella stessa data per la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica. Nella Chiesa Cattolica ilsi ricorda; l’istituzione dell’eucarestia, o comunione, ovvero il sacramento istituito da Gesù durante l’ultima cena – il termine deriva dal greco ??????????, ringraziamento – rendimento di grazie –; l’ordine sacro, cioè l’insieme degli uffizi ecclesiastici di diacono, presbitero e vescovo; e infine la consegna ai discepoli del comandamento dell’amore, chiamato anche grande comandamento. Per questo motivo ilvieneta la Giornata ...