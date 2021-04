Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo: la riflessione di Ordine Tsrm Pstrp di Genova, Imperia e Savona (Di giovedì 1 aprile 2021) ... integrandosi comunque in modo poco armonico al vivere quotidiano del bambino". Nel secolo scorso, ... 40/3A " 16121 " Genova (GE) " Cell: 3358049314 " email: comunicazione@Tsrmgeimsv.net intervento che ... Leggi su riviera24 (Di giovedì 1 aprile 2021) ... integrandosi comunque in modo poco armonico al vivere quotidiano del bambino". Nel secolo scorso, ... 40/3A " 16121 "(GE) " Cell: 3358049314 " email: comunicazione@geimsv.net intervento che ...

Advertising

valigiablu : Oggi è la giornata mondiale della visibilità transgender dedicata alla sensibilizzazione contro le discriminazioni… - Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - emergency_ong : #WorldHealthDay: unisciti alla diretta live di @dirittoallacura nella Giornata mondiale della #salute per chiedere… - mbergh68 : RT @ustampavda: In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, l’Amministrazione regionale ha scelto di illuminar… - ADM_assdemxmi : RT @WelfareNetwork: Soresina 2 APRILE 2021: GIORNATA MONDIALE DELL'AUTISMO -