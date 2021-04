Giornata chiave per la politica: esordio di Conte all'Assemblea M5s (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex premier annuncia la discesa in campo: l'investitura formale arriverà dopo aver risolto il Contezioso con la piattaforma Rousseau. Sarà l'inizio di un percorso che chiarirà la sua collocazione ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex premier annuncia la discesa in campo: l'investitura formale arriverà dopo aver risolto ilzioso con la piattaforma Rousseau. Sarà l'inizio di un percorso che chiarirà la sua collocazione ...

Ghivizzano - Marignanese Cattolica 0 - 1, decide Manuzzi Colpo esterno, prezioso in chiave salvezza, della Marignanese Cattolica, corsara sul campo del Ghivizzano. Decide il gol di ... I RISULTATI DELLA 24a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D E LA ...

Milan Sampdoria, i calci piazzati sono la chiave: il dato Il campionato è pronto a ricominciare dopo la sosta e si avvicina anche la sfida tra Milan e Sampdoria: il dato sui calci piazzati sorprende in negativo Mancano poco più di quarantotto ore alla ripres ...

