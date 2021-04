Giorgio Locatelli: "Ho già il ristorante di Londra pieno. Qui le cose hanno funzionato" (Di giovedì 1 aprile 2021) ”Riapriremo con 35-40 coperti e abbiamo cominciato a prendere le prenotazioni: siamo già pieni la sera per 4 settimane. La gente vuole uscire, non ce la fa più a tutti i livelli”. La Locanda Locatelli a Londra riapre i battenti e lo chef stellato Giorgio Locatelli racconta al quotidiano Libero. In Gran Bretagna la campagna vaccinale procede a passo spedito, i dati dei morti e dei contagi sono vicini allo zero e nel paese si comincia a riaprire, anche i ristoranti. “In Gran Bretagna abbiamo avuto sei mesi di chiusura totale, di zona super rossa. Non è esistito l’arancione, il giallo, le aperture. Abbiamo avuto una stretta più decisa rispetto all’Italia e adesso raccogliamo i frutti. Anche perché la politica sulla vaccinazione qui ha funzionato benissimo, siamo a 33 milioni di vaccinati su 65 milioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) ”Riapriremo con 35-40 coperti e abbiamo cominciato a prendere le prenotazioni: siamo già pieni la sera per 4 settimane. La gente vuole uscire, non ce la fa più a tutti i livelli”. La Locandariapre i battenti e lo chef stellatoracconta al quotidiano Libero. In Gran Bretagna la campagna vaccinale procede a passo spedito, i dati dei morti e dei contagi sono vicini allo zero e nel paese si comincia a riaprire, anche i ristoranti. “In Gran Bretagna abbiamo avuto sei mesi di chiusura totale, di zona super rossa. Non è esistito l’arancione, il giallo, le aperture. Abbiamo avuto una stretta più decisa rispetto all’Italia e adesso raccogliamo i frutti. Anche perché la politica sulla vaccinazione qui habenissimo, siamo a 33 milioni di vaccinati su 65 milioni di ...

