Giappone | indice PMI manifattura sale più delle attese a marzo

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – L’attività dellainè salita più del previsto a, confermandosi in espansione. Il dato dell’PMI manifatturiero, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 52,7 punti, superiore ai 51,4 punti di gennaio. Le stime degli analisti erano per una salita più contenuta, ovvero fino a 52 punti. L’indicatore si conferma così al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. “Il settore manifatturierose ha continuato a registrare un certo slancio positivo alla fine del primo trimestre del 2021, poiché i dati PMI diindicano un secondo consecutivo miglioramentocondizioni operative – ha commentato Usamah Bhatti, economista di IHS Markit – ...

Giovedì 01/04/2021 01:50Tankan, trimestrale (atteso - 15 punti; preced. - 10 punti) 02:30: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 51,4 punti) 03:45 Cina : PMI manifatturiero Caixin (atteso ...Mercato azionario giapponese in recupero. Questa mattina il Nikkei 225 ha terminato a 29388,87 punti, +0,72% rispetto alla chiusura precedente (29178,80). L'indice nipponico risale e si conferma a ...