Gerry Scotti e Michelle Hunziker rispondono dopo le polemiche sulla parodia di Laura Boldrini (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri vi abbiamo segnalato che, in seguito ad un servizio di Striscia la Notizia, gli utenti sui social sono rimasti indignati ed hanno accusato il programma, Gerry Scotti e Michelle Hunziker di aver dato spazio e di aver riso ad vecchia parodia considerata razzista e fuori luogo. Nel video, etichettato “esilarante” da Michelle Hunziker, veniva riproposta una parodia di Laura Boldrini eseguita da Paolo Kessisoglu nel programma Giass, andato in onda nel 2014. La parodia includeva alcune frasi razziste, tra cui la N word, e coinvolgeva un ragazzo nero che veniva sfruttato. Molti utenti non hanno apprezzato però né la parodia in sé, né il fatto che sia stata riproposta ... Leggi su trendit (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri vi abbiamo segnalato che, in seguito ad un servizio di Striscia la Notizia, gli utenti sui social sono rimasti indignati ed hanno accusato il programma,di aver dato spazio e di aver riso ad vecchiaconsiderata razzista e fuori luogo. Nel video, etichettato “esilarante” da, veniva riproposta unadieseguita da Paolo Kessisoglu nel programma Giass, andato in onda nel 2014. Laincludeva alcune frasi razziste, tra cui la N word, e coinvolgeva un ragazzo nero che veniva sfruttato. Molti utenti non hanno apprezzato però né lain sé, né il fatto che sia stata riproposta ...

pietroaltana7 : Sono stato vittima delle fak niws ,per questo chiedo scusa a gerry Scotti. - Italia_Notizie : Striscia la Notizia, Giancarlo Magalli riceve il Tapiro e si sfoga: “La Rai mica è mia. Invidio molto Gerry Scotti” - letsbeetoxic : ma quindi chi è questo ospite importantissimo per tommaso? non potrebbe essere tipo gerry scotti non so o michelle hunziker - FQMagazineit : Striscia la Notizia, Giancarlo Magalli riceve il Tapiro e si sfoga: “La Rai mica è mia. Invidio molto Gerry Scotti” -