George Floyd | il nuovo video shock | “Dite ai miei figli che li amo”

(Di giovedì 1 aprile 2021), nel corso del processo al poliziotto Derek Chauvin è spuntato undell’episodio È iniziato da qualche giorno il processo che vede come accusato Derek Chauvin, il poliziotto che uccise brutalmente. Nel corso dell’udienza, è spuntato undella durata di 3 minuti e 47 secondi, che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

eziomauro : Morte George Floyd, nel nuovo video dell'arresto l'uomo afferma: 'Dite ai miei figli che li amo, so… - fanpage : La donna, 36enne madre di due figlie, è morta durante un controllo a Tulum, in Messico: ha subito la frattura della… - paolo77jpm : RT @repubblica: Morte George Floyd, nel nuovo video dell'arresto l'uomo afferma: 'Dite ai miei figli che li amo, sono morto' - paolo77jpm : RT @repubblica: ?? VIDEO Morte George Floyd, nel filmato della bodycam dell'agente l'afroamericano diceva: 'Dite ai miei figli che li amo. S… - paolo77jpm : RT @eziomauro: Morte George Floyd, nel nuovo video dell'arresto l'uomo afferma: 'Dite ai miei figli che li amo, so… -

Ultime Notizie dalla rete : George Floyd

Altri 3 minuti e 47 secondi di video finiscono nel processo a Derek Chauvin, l'agente che ha ucciso. Oltre a quello su cui si basa l'accusa, che lo vede inginocchiato per quasi nove minuti sul 46enne afroamericano, oggi in aula è stato riprodotto un altro, ripreso dalla bodycam di ...Un nuovo video shock viene mostrato al processo a Derek Chauvin, l'agente che ha ucciso. Un filmato di 3 minuti e 47 secondi che offre un nuovo spaccato sull'uccisione dell'afroamericano. Le immagini sono riprese dalla bodycam di Thomas Lane, uno dei tre agenti coinvolti ...È iniziato da qualche giorno il processo che vede come accusato Derek Chauvin, il poliziotto che uccise brutalmente George Floyd. Nel corso dell’udienza, è spuntato un nuovo video shock della durata ...Nuove inquietanti immagini sulla morte di George Floyd, l’afroamericano 46enne, ucciso a Minneapolis il 25 maggio del 2020 mentre era sotto custodia degli agenti della Polizia di Minneapolis. I ...