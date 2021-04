Genova di nuovo immersa nella ‘caligo’: gara social allo scatto più suggestivo (Di giovedì 1 aprile 2021) GENOVA – Non è un pesce d’aprile. Per la seconda volta da inizio dell’anno, Genova è avvolta dalla nebbia. O, meglio, dalla caligo, la nebbia che sale dal mare. Così sui social e sulle terrazze della città scatta la gara a chi si porta a casa lo scatto più suggestivo. Un pizzico di Milano in Liguria, anche se le seconde case dovranno restare chiuse per tutto il weekend pasquale. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) GENOVA – Non è un pesce d’aprile. Per la seconda volta da inizio dell’anno, Genova è avvolta dalla nebbia. O, meglio, dalla caligo, la nebbia che sale dal mare. Così sui social e sulle terrazze della città scatta la gara a chi si porta a casa lo scatto più suggestivo. Un pizzico di Milano in Liguria, anche se le seconde case dovranno restare chiuse per tutto il weekend pasquale.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario no… - bisagnino : Dalla Spezia a Genova, il Caligo avvolge di nuovo la Liguria - ShippingItaly : Bandito il nuovo concorso per piloti nel porto di Genova - CAILigure : RT @escligure: Le escursioni del mese di aprile potrebbero essere modificate, a seguito del nuovo DPCM per il covid-19. Nei prossimi giorni… - sulsitodisimone : RT @escligure: Le escursioni del mese di aprile potrebbero essere modificate, a seguito del nuovo DPCM per il covid-19. Nei prossimi giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova nuovo Helbiz, completata l'acquisizione di MiMoto ... Torino , Genova e Firenze e nel periodo estivo ci saranno altre città coperte dal servizio". "...delle competenze di MiMoto e del loro business nella nostra piattaforma ci fornisce un nuovo impulso di ...

PESCE D'APRILE 2021/ Scherzi celebri: 'Dante anti - Juventus nella Divina Commedia' ... alla fine del 1500, dove secondo il calendario in uso i festeggiamenti per il nuovo anno erano ...piede tra il 1860 ed il 1880 e la prima città ad accogliere questa tradizione sembrerebbe essere Genova,...

Accordo pubblico-privati per il nuovo hub vaccinale di Genova Il Sole 24 ORE Tris di nuovi treni regionali in Liguria I nuovi treni circolano tra Savona, Genova e Sestri Levante e sulle linee Genova-Busalla-Arquata Scrivia e Genova-Acqui Terme. La consegna che rientra nel contratto di servizio sottoscritto nel 2018 ...

Genova, minacce e violenze sui genitori dal 2017: arrestato 22enne Genova – Dal 2017 ricattava e minacciava i suoi genitori, in un crescendo costante di violenza, anche psicologica, al solo scopo di ottenere denaro che utilizzava per comprare la droga. Un 22enne, tos ...

... Torino ,e Firenze e nel periodo estivo ci saranno altre città coperte dal servizio". "...delle competenze di MiMoto e del loro business nella nostra piattaforma ci fornisce unimpulso di ...... alla fine del 1500, dove secondo il calendario in uso i festeggiamenti per ilanno erano ...piede tra il 1860 ed il 1880 e la prima città ad accogliere questa tradizione sembrerebbe essere,...I nuovi treni circolano tra Savona, Genova e Sestri Levante e sulle linee Genova-Busalla-Arquata Scrivia e Genova-Acqui Terme. La consegna che rientra nel contratto di servizio sottoscritto nel 2018 ...Genova – Dal 2017 ricattava e minacciava i suoi genitori, in un crescendo costante di violenza, anche psicologica, al solo scopo di ottenere denaro che utilizzava per comprare la droga. Un 22enne, tos ...