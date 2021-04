Genitori VS Influencer, a Pasqua alle 21.15 in prima assoluta su Sky Cinema Uno (Di giovedì 1 aprile 2021) Quanto divario c’è oggi tra Genitori e figli? I Genitori sono cresciuti in un epoca in cui gli amici si incontravano dal vivo. I giovanissimi invece si interfacciano tra loro tramite i social. Capirsi, quando c’è un “abisso tecnologico” tra padri e figli è sempre più difficile. Lo sa bene Paolo, un professore di Filosofia che ha cresciuto da solo sua figlia Simone perché la mamma di lei, purtroppo, non c’è più. I due, personaggi principali del film Genitori VS Influencer, hanno un ottimo rapporto e si vogliono un bene dell’anima. La loro serenità però si incrina quando Simone, ormai adolescente, riceve l’agognato smartphone e inizia a frequentare il mondo del social network e delle piattaforme multimediali. Guardando quei personaggi che hanno tanto successo su Instagram, su Facebook e simili, Simone decide di diventare ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 aprile 2021) Quanto divario c’è oggi trae figli? Isono cresciuti in un epoca in cui gli amici si incontravano dal vivo. I giovanissimi invece si interfacciano tra loro tramite i social. Capirsi, quando c’è un “abisso tecnologico” tra padri e figli è sempre più difficile. Lo sa bene Paolo, un professore di Filosofia che ha cresciuto da solo sua figlia Simone perché la mamma di lei, purtroppo, non c’è più. I due, personaggi principali del filmVS, hanno un ottimo rapporto e si vogliono un bene dell’anima. La loro serenità però si incrina quando Simone, ormai adolescente, riceve l’agognato smartphone e inizia a frequentare il mondo del social network e delle piattaforme multimediali. Guardando quei personaggi che hanno tanto successo su Instagram, su Facebook e simili, Simone decide di diventare ...

