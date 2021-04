GdS – Inter | la proposta di Goldman Sachs attira nuovi partner dagli USA Suning mette nel mirino LionRock

(Di giovedì 1 aprile 2021) Le ultime novità sulla questione societaria in casaSuperata la data critica del 31 marzo, ora per l’il futuro è più sereno e la ricerca disoci da parte di, è si sempre in primo piano, ma con meno frenesia rispetto agli ultimi mesi, grazie anche all’vento di. Il punto della situazione in casa nerazzurra è fatto dalla Gazzetta dello Sport di oggi. “Fatta salva l’intenzione didi mantenere salda la maggioranza, i riflettori sono tutti su quel 31,05% in mano al fondo: è altamente strategico e, quindi, destinato a cambiare padrone. Tanti soggetti hanno trovatoessante ladi investimento presentata da...

Advertising

capuanogio : I debiti netti delle società di #SerieA come emersi dall'inchiesta della #gds: #Inter 630,1 milioni di euro #Roma… - interchannel_ic : - mikawayuki : RT @fcin1908it: Gds – Nell’Inter c’è certezza: ecco da dove arriveranno i soldi. Fortress si ritira - passione_inter : GdS - Scendono Fortress e Pif, l'aiuto per Suning arriverà dagli USA: il punto sul futuro - - fcin1908it : Gds – Nell’Inter c’è certezza: ecco da dove arriveranno i soldi. Fortress si ritira -

Ultime Notizie dalla rete : GdS Inter

Scelti gli orari dei recuperi di A,- Sassuolo e Juve - Napoli si giocheranno in contemporanea il prossimo 7 aprile. Il motivo.La Gazzetta dello Sport chiarisce il perché- Sassuolo e Juventus - Napoli, i due recuperi del 7 aprile, si giocheranno allo stesso orario . Il motivo per cui entrambi i recuperi si giocheranno alle 18 e 45 del 7 aprile è per via della ...Il fondo statunitense Fortress si sarebbe ritirato dalla corsa all'Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Ma ci sono sempre gli Usa in pole ...Non c'è due senza tre. L'Italmancio non si ferma e, sia pure non senza qualche difficoltà, cala il tris di successi (tutti per 2-0) in altrettante partite ...