(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Credo che questa sentenza riconosca il fatto che anche una coppia gay abbia ildella. E che quindi crescere un figlio, adottarlo, non è un capriccio, non deve essere un privilegio, ma è unche accomuna tutti coloro che vogliono prendersi cura di un altro". A dirlo all'Adnkronos è Vladimir, che commenta la sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la trascrizione, nel nostro paese, delleall'estero. "La voglia di prendersi cura di un bambino, di crescere, di dare amore, di dare una medicina se un bambino sta male o cantargli la ninna nanna, nondall'essere di un orientamento sessuale o di un altro, ma dall'avere un cuore o non averlo", sottolinea

TV7Benevento : **Gay: Luxuria, 'sì ad adozioni riconosce che sentimento paternità non dipende da sesso'**... - gmaitila : Diritti gay, Vladimir Luxuria: 'La chiesa ha bloccato la speranza avviata da papa Francesco' - valeriapanella2 : @AsoiafE @SirDistruggere Infatti dovrebbero parlarne tutti, non solo i gay di diritti. E poi se Vladimir Luxuria vi… - lore944 : RT @gayburg: Mario Adinolfi da Del Debbio: «L'omosessualità è peccato. I gay sono violenti con noi. Luxuria è un ricchione» - PorellaOfficial : RT @gayburg: Mario Adinolfi da Del Debbio: «L'omosessualità è peccato. I gay sono violenti con noi. Luxuria è un ricchione» -

Ultime Notizie dalla rete : **Gay Luxuria

La Sicilia

Elenoire, che si descrive su Instagram come figura pubblica, attrice, cantante e icona, è molto ... Un messaggio di sostegno per Elenoire Ferruzzi anche da Vladimir: "So che stati ..."Il Vaticano " scrive il giurato di Ballando fra le stelle " non benedice le unioni. Meglio benedire i fucili. Coerenti le ragazze". Vladimirafferma che la Chiesa può dire quel che vuole,...La Chiesa gela le unioni gay. "Non si benedice il peccato" Quindi ... uno dei primi a urlare il suo dissenso sulla decisone dicendosi allibito, passando per Vladimir Luxuria, fino ad arrivare a Elton ...Attivista lgbt, personaggio televisivo ed ex deputata, è stata la prima persona transgender ad essere eletta al parlamento di uno Stato europeo. Nata a Foggia, nell'85 si è trasferita a Roma, la sua s ...