Gascoigne infortunato, ma torna in gara all'Isola dei famosi. Lo sconcerto degli altri concorrenti: si presenta ridotto così | Guarda (Di giovedì 1 aprile 2021) "Nessuno può mettere Paul Gascoigne in panchina". Clamoroso all'Isola dei famosi: Massimiliano Rosolino annuncia così il ritorno in gara del mitico Gazza, l'ex stella di Nazionale inglese, Tottenham, Lazio e Rangers Glasgow tra anni 80 e 90. Gascoigne si è presentato in Palapa, sotto gli occhi increduli degli altri naufraghi, con il braccio sinistro fasciato, dopo il brutto incidente durante la prova della scorsa settimana che sembrava averne pregiudicato l'avventura al reality di Canale 5. Dall'Italia, Ilary Blasi festeggia citando il film cult Dirty dancing: "Nessuno può mettere Gascoigne in un angolo, è la nostra Baby!". "Mi sono mancati i miei ragazzi. Operazione difficile, ma tutto bene", si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) "Nessuno può mettere Paulin panchina". Clamoroso all'dei: Massimiliano Rosolino annunciail ritorno indel mitico Gazza, l'ex stella di Nazionale inglese, Tottenham, Lazio e Rangers Glasgow tra anni 80 e 90.si èto in Palapa, sotto gli occhi incredulinaufraghi, con il braccio sinistro fasciato, dopo il brutto incidente durante la prova della scorsa settimana che sembrava averne pregiudicato l'avventura al reality di Canale 5. Dall'Italia, Ilary Blasi festeggia citando il film cult Dirty dancing: "Nessuno può metterein un angolo, è la nostra Baby!". "Mi sono mancati i miei ragazzi. Operazione difficile, ma tutto bene", si è ...

