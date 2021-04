Galli che spiega a Sallusti (di nuovo) perché i bambini son pericolosi per i nonni (Di giovedì 1 aprile 2021) Da una parte c’è l’infettivologo Massimo Galli, dall’altra il direttore del Giornale Alessandro Sallusti. E quindi: da una parte un’analisi medico-scientifica lucida e precisa, dall’altra invece quella del bastian contrario. Siamo a Otto e mezzo, trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber: il tema della giornata è (di nuovo), rigoristi contro aperturisti. Chiede Lilli Gruber a Galli: “Lei crede che il governo abbia fatto bene a chiedere di nuovo tutto?”, “certo”, gli dice. Se non fosse “che non ho capito questa mossa di riaprire le scuole. Quando la Francia decide di chiuderle, noi le apriamo. Guardiamo anche l’Inghilterra: ha deciso di chiudere tutto e vaccinare. E ora i risultati si vedono”. Intanto però c’è Alessandro Sallusti che fa di “no” con il capo, e che ottiene la parola da ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Da una parte c’è l’infettivologo Massimo, dall’altra il direttore del Giornale Alessandro. E quindi: da una parte un’analisi medico-scientifica lucida e precisa, dall’altra invece quella del bastian contrario. Siamo a Otto e mezzo, trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber: il tema della giornata è (di), rigoristi contro aperturisti. Chiede Lilli Gruber a: “Lei crede che il governo abbia fatto bene a chiedere ditutto?”, “certo”, gli dice. Se non fosse “che non ho capito questa mossa di riaprire le scuole. Quando la Francia decide di chiuderle, noi le apriamo. Guardiamo anche l’Inghilterra: ha deciso di chiudere tutto e vaccinare. E ora i risultati si vedono”. Intanto però c’è Alessandroche fa di “no” con il capo, e che ottiene la parola da ...

Advertising

borghi_claudio : Il Texas un giorno ha deciso che i contagi scendevano e che ne avevano abbastanza, così il governatore ha tolto obb… - agorarai : 'Mi sembra difficile che mandare a scuola i bambini non vaccinati sia un modo per arginare l'infezione. Mi sembra p… - NicolaPorro : Il televirologo ne spara un’altra delle sue portandoci a pensare che ci vorrebbe tenere rinchiusi in eterno. Guarda… - claudeger55 : Ancora Galli? Ma quando va in pensione? E basta con le sue sparate allucinanti. Viene smentito quotidianamente, orm… - labenny_33 : @macaoita Nemmeno il tanto vituperato Conte li ha contrapposti. Una cosa è certa: senza salute non fai reddito. Dun… -