Galaxy S21 5G a 699 euro, S21+ e Ultra sono l’offerta del giorno Amazon (Di giovedì 1 aprile 2021) Se state cercando l’offerta del giorno Amazon oggi, 1 aprile, è il Samsung Galaxy S21 il protagonista insieme a S21+ e S21 Ultra. Stiamo parlando dei top di gamma del produttore asiatico che possono essere acquistati con un apposito codice sconto a partire dal prezzo di 699 euro. sono disponibili nei tagli di memoria da 8GB di RAM e 128GB/256GB di storage. Si tratta di prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon. Sconto niente male, visto che il prezzo medio degli smartphone. Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2 Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 128 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) Versione Italiana, Viola (Phantom Violet) Amazon 799 699€ Vedi ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) Se state cercandodeloggi, 1 aprile, è il SamsungS21 il protagonista insieme ae S21. Stiamo parlando dei top di gamma del produttore asiatico che posessere acquistati con un apposito codice sconto a partire dal prezzo di 699disponibili nei tagli di memoria da 8GB di RAM e 128GB/256GB di storage. Si tratta di prodotti venduti e spediti direttamente da. Sconto niente male, visto che il prezzo medio degli smartphone.S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2 Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 128 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) Versione Italiana, Viola (Phantom Violet)799 699€ Vedi ...

Advertising

AndroidAuth : Xiaomi Mi 11 Ultra announced: Xiaomi’s €1,200 Galaxy S21 Ultra rival. Read more: - News_Camera : Radical New Smartphone Camera Destroys Galaxy S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max - NewsItech : Xiaomi Mi 11 Ultra vs vs Samsung Galaxy S21 Ultra vs OPPO Find X3 Pro: Specs Comparison - KikouKing3 : OnePlus 9 Pro vs Galaxy S21 Ultra . Ultimate Camera Comparison - duzline_urdu : Galaxy S20 Ultra vs. Galaxy S21 Ultra: Full Specs Comparison -