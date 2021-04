Fumo, parlamentari inglesi (Aapg) a governo: "Svapo meno dannoso no a passo indietro Oms" (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - L'intergruppo parlamentare inglese "ll Party Parliamentary Group" (Aapg) in un rapporto rilasciato il 31 marzo 2021 sul vaping e il Fumo digitale, ha invitato il governo a sfruttare al meglio la Brexit sfidando la manifesta opposizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) allo Svapo alla prossima Conferenza delle parti (Cop) della Convenzione quadro sul controllo del tabacco (Fctc). Contrariamente quindi al passo indietro dell'Oms, che suggerisce di vietare lo Svapo, i parlamentari hanno cercato di valutare come l'approccio progressista e di successo basato sulla riduzione del danno da tabacco e prodotti a rischio ridotto si adatti alla posizione proibizionista dell'Oms, in un momento in cui il Regno Unito è uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - L'intergruppo parlamentare inglese "ll Party Parliamentary Group" () in un rapporto rilasciato il 31 marzo 2021 sul vaping e ildigitale, ha invitato ila sfruttare al meglio la Brexit sfidando la manifesta opposizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) alloalla prossima Conferenza delle parti (Cop) della Convenzione quadro sul controllo del tabacco (Fctc). Contrariamente quindi aldell'Oms, che suggerisce di vietare lo, ihanno cercato di valutare come l'approccio progressista e di successo basato sulla riduzione del danno da tabacco e prodotti a rischio ridotto si adatti alla posizione proibizionista dell'Oms, in un momento in cui il Regno Unito è uno ...

Advertising

fisco24_info : Fumo, parlamentari inglesi (Aapg) a governo: 'Svapo meno dannoso no a passo indietro Oms': L'intergruppo parlamenta… - TV7Benevento : Fumo, parlamentari inglesi (Aapg) a governo: 'Svapo meno dannoso no a passo indietro Oms'... - Ales_Pensa : RT @joem5s: Come al solito i parlamentari della Lega non fanno altro che gettare fumo negli occhi. Quando erano all'opposizione invocavano… - joem5s : Come al solito i parlamentari della Lega non fanno altro che gettare fumo negli occhi. Quando erano all'opposizione… - Angelo_Sciotti : @carlosibilia Tipo aziende che finanziano aziende che controllano gruppi parlamentari? -