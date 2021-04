Frustate la cameriera La demolizione totale di Laura Boldrini | Striscia ferocissima | come la beccano al ristorante | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dura la vita, ora, per. Lo scandalo-colf e delle dichiarazioni della sua assistente parlamentare continua a far parlare: clamoroso contrappasso per la fu presidenta. E della vicenda, non certo per la prima volta in questi giorni, se ne occupa anchela Notizia, il tg satirico di Canale 5, che nella puntata in onda mercoledì 31 marzo dedica un servizio all'ex presidente della Camera. Servizio molto tagliente. Lo introduce Michelle Hunziker, con queste parole: "Il web continua a scatenarsi sul rapporto burrascoso trae le sue collaboratrici e sulla sua fissazione per la parità di genere". Dunque, ecco una carrellata di meme circolati online che mettono nel mirino lady Boldrinova per la vicenda della colf e per la sua fissazione per la desinenza, appunto. A ...