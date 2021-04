Fratoianni dopo l’incontro con Letta | “Volontà di lavorare insieme a una coalizione alternativa alla destra Modello Ulivo? Non servono formule”

(Di giovedì 1 aprile 2021) “È stato un incontro molto positivo, c’è ladia una. Sarà un lavoro, serve un impegno e il confronto”. Lo ha detto Nicolalasciando il Nazarenocon Enrico. “Abbiamo parlato della necessità disul futuro,la crisi ci vogliono idee nuove, per primo sulle diseguaglianze. Io ho fatto delle proposte sul tema fiscale e le politiche redistributive”, ha spiegato il segretario di Sinistra italiana. “Dobbiamo avviare una discussione fra noi ma anche con il Paese. A questo lavoreremo nei prossimi mesi”, ha detto ancorache sull’ha spiegato: “Non ...

L'ex ministro Provenzano , esponente del Pd, si è detto favorevole a una forma di tassazione sulle successioni che colpisca i grandi assi ereditari, mentreha giustificato la proposta ......6, ma non ne approfitta il 'nuovo' Pd di Enrico Letta cheessersi rimesso in linea di ... Rallenta anche Azione di Carlo Calenda al 3,2, mentre avanza Sinistra Italiana di Nicola(che ...Penso sia opportuno parlare di un’idea di Paese e di mettere insieme le forze politiche che non sono d’accordo con le destre” lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dopo ...(Agenzia Vista) Roma, 1 aprile “Abbiamo ribadito la comune volontà di lavorare ad una coalizione che sia alternativa alle destre. Bisogna discutere delle idee e delle proposte. La necessità è quella ...