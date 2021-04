(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al lavoro peruna grande coalizione di sinistra alternativa alla destra. E’ il progetto a cui sta lavorando il segretario di Sinistra Italiana, Nicola. Intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpressm, ha detto: “Ci sono margini peruna grandetra sinistra, Pd e M5. Noi lavoriamo peruna coalizione in grado di offrire un’alternativa alla destra. E’ necessario lavorare non solo alla somma dellepolitiche, ma si deveun sistema di valori, con il Pd, con il nuovo M5S di Conte, con la sinistra, con le. Io lavoro perchè questa prospettiva prenda forza, bisogna rendere chiaro qual è l’l’alternativa ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Fratoianni “Costruire alleanza con Pd, M5S e forze ambientaliste” - - CorriereCitta : Fratoianni “Costruire alleanza con Pd, M5S e forze ambientaliste” -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Costruire

La Sicilia

E' necessario lavorare non solo alla somma delle forze, maun sistema di valori con il Pd,... Lo dichiara il leader di Sinistra italiana, Nicola, intervistato dall' agenzia di ..., Letta si pone l'obiettivo di un centrosinistra largo. Perché dovrebbe riuscire dove ... ma non è riuscita fino in fondo auna sua identità. Attenzione, però. A cosa? Ci sono delle ...ROMA (ITALPRESS) – Al lavoro per costruire una grande coalizione di sinistra alternativa alla destra. E’ il progetto a cui sta lavorando il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.La dichiarazione del leader di Sinistra Italiana. "Noi lavoriamo per costruire una coalizione in grado di offrire un'alternativa alla destra. E' necessario lavorare non solo alla somma delle forze, ma ...