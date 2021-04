Francia, Mbappé sbotta: “Ne ho abbastanza delle critiche. Qui si parla sempre di me. Non so se resterò” (Di giovedì 1 aprile 2021) Kylian Mbappé fa parlare di sè con un’intervista rilasciata a Radio Rtl. Incalzato dalle critiche per le sue prestazioni con la Nazionale e con il Psg, l’attaccante francese ha sbottato. Ecco le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Non mi va più di parlare del mio miglior posizionamento in campo perché solleva dibattiti inutili che alla lunga diventano faticosi, soprattutto quando giochi in un club del tuo Paese. Per chi gioca all’estero invece è un po’ diverso. Io sto sempre qui e si parla molto più di me. È un contesto diverso, ma ne ero cosciente quando firmai per il Psg. Per il futuro vedremo, è chiaro però che questa situazione può contare sulla riflessione sul mio futuro, ma non è l’unico elemento da prendere in considerazione. Per me è importante ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Kylianfare di sè con un’intervista rilasciata a Radio Rtl. Incalzato dalleper le sue prestazioni con la Nazionale e con il Psg, l’attaccante francese hato. Ecco le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Non mi va più dire del mio miglior posizionamento in campo perché solleva dibattiti inutili che alla lunga diventano faticosi, soprattutto quando giochi in un club del tuo Paese. Per chi gioca all’estero invece è un po’ diverso. Io stoqui e simolto più di me. È un contesto diverso, ma ne ero cosciente quando firmai per il Psg. Per il futuro vedremo, è chiaro però che questa situazione può contare sulla riflessione sul mio futuro, ma non è l’unico elemento da prendere in considerazione. Per me è importante ...

