Franceska Pepe punge senza filtri Tommaso Zorzi | “All’Isola dei Famosi? Non è brillante”

Advertising

GiuseppeporroIt : Franceska Pepe critica il ruolo di opinionista di Tommaso Zorzi ma poi cambia idea: ecco cosa ha detto #gfvip… - WalterSylarYang : @fsassanelli11 Vabbè insomma, i confronti solo con Franceska Pepe - Simmi_Chiapi : Dove sono Miccio, Franceska Pepe, Ema e Nicole Rossi? Cosa me ne frega di Perez? #GameOfGames - Chevy7Impala : Io che vado a querelare gli autori perché non ho visto Franceska Pepe #GameOfGames - _boredmood_ : Ma Franceska Pepe è già venuta? #GameOfGames -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe

Maurizio Costanzo è subito intervenuto in difesa di Tommaso Zorzi, sul quale ha espresso la sua opinione. Difatti il popolare giornalista ha 'redarguito' Platinette al Maurizio ...dice la sua su Tommaso Zorzi a L'Isola dei famosi: 'Un po' impostato', una grande ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 il 31 marzo 2021 è stata ospite della ...Franceska Pepe ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia uscita dalla Casa più spiata ...Franceska Pepe, ex protagonista del Grande Fratello Vip, commenta la performance si Tommaso Zorzi come opinionista all’Isola dei Famosi 2021 Il Grande Fratello Vip si è concluso con la vittoria del ...