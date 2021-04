Franceschini, da Cdm stop definitivo su grandi navi a Venezia (Di giovedì 1 aprile 2021) "Chiunque in questi ultimi anni sia passato a Venezia, cittadino italiano o del mondo, è rimasto sconvolto dal vedere queste navi lunghe centinaia di metri, alte come condomini, passare in luoghi così ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) "Chiunque in questi ultimi anni sia passato a, cittadino italiano o del mondo, è rimasto sconvolto dal vedere questelunghe centinaia di metri, alte come condomini, passare in luoghi così ...

