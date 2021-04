Francesca Novello da urlo in lingerie, fan impazziti per la fidanzata di Rossi (FOTO) (Di giovedì 1 aprile 2021) Francesca Sofia Novello, modella nota anche per la sua relazione con Valentino Rossi, torna a far sognare i fan. Su Instagram infatti la Novello ha pubblicato il video del backstage di uno shooting con Vanity Fair, in cui la modella posa in lingerie mettendo in mostra un fisico davvero statuario che ha subito attirato like e commenti di tanti fan. Il post di Francesca Novello su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca SOFIA Novello (@FrancescasofiaNovello) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)Sofia, modella nota anche per la sua relazione con Valentino, torna a far sognare i fan. Su Instagram infatti laha pubblicato il video del backstage di uno shooting con Vanity Fair, in cui la modella posa inmettendo in mostra un fisico davvero statuario che ha subito attirato like e commenti di tanti fan. Il post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSOFIA(@sofia) SportFace.

