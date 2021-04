Fra Emiliano Antenucci, chi è il parroco che vendette il suo oro (Di venerdì 2 aprile 2021) Fra Emiliano Antenucci è un sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è stato l’inventore del corso “Silenzio, parla il Silenzio”. Fra Emiliano Antenucci, chi è il frate che ha sacrificato il suo oro per i poveri (Wikipedia)Nasce in Abruzzo il 10 Marzo del 1979 a Vasto, la sua passione per la vita sacerdotale e francescana, nasce quando una suora gli regalò un libro su San Francesco. Quando a 14 anni andò in gita ad Assisi, rimase molto affascinato dalla radicalità della figura di Francesco, avvertiva il santo come una figura molto attuale. Una volta che rientrò a casa, prese tutti gli oggetti in oro che gli avevano regalato per il suo battesimo, comunione e cresima, li vendette per poi comprarsi una bibita. Il resto lo diede tutto ai poveri, dopo quel gesto capì che il suo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021) Fraè un sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è stato l’inventore del corso “Silenzio, parla il Silenzio”. Fra, chi è il frate che ha sacrificato il suo oro per i poveri (Wikipedia)Nasce in Abruzzo il 10 Marzo del 1979 a Vasto, la sua passione per la vita sacerdotale e francescana, nasce quando una suora gli regalò un libro su San Francesco. Quando a 14 anni andò in gita ad Assisi, rimase molto affascinato dalla radicalità della figura di Francesco, avvertiva il santo come una figura molto attuale. Una volta che rientrò a casa, prese tutti gli oggetti in oro che gli avevano regalato per il suo battesimo, comunione e cresima, liper poi comprarsi una bibita. Il resto lo diede tutto ai poveri, dopo quel gesto capì che il suo ...

