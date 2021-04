Fortnite aggiunge una nuova skin dedicata al famosissimo meme ' Stonks Man' !

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 aprile 2021)ha aggiunto unaalla sua collezione che potrebbe sembrare molto familiare soprattutto a chi è dentro ai. Diamond Hanz, introdotto nel capitolo 2, stagione 6, è una dedica all'amato "Man" ed è disponibile per tutti i giocatori. Per 1.200 V-Bucks, questa versione particolare di Mr.può essere vostra: il personaggio dall'iconica faccia è vestito con un completo giacca e cravatta strappato. Questafa parte del pacchetto "To the Moon!", un riferimento alla frase usata frequentemente tra coloro che bazzicano il forum di Reddit wallstreetbets che in questo periodo ha ottenuto molta popolarità grazie al loro contributo all'intera debacle di GameStop all'inizio di quest'anno., ovviamente, non è estraneo alle ...